Guna News: 250 KM दूर बैठकर लगाई हाजिरी, अब टीचर पर होगी FIR, विभाग को बदलना पड़ा नियम

खबर के प्रकाशन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने मामले की जांच कराई। जांच में मामला सही पाए जाने पर गुना ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक मुसरेड़ी में पदस्थ शिक्षक सुनील कुमार माहौर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए संबंधित बीईओ को निर्देश दिए गए है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब ई-अटेंडेंस सिस्टम की दी निगरानी को लेकर भी सख्ती बढ़ा गई है। जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जांच और निगरानी करने के निर्देश दिए गए है, ताकि इस तरह की गड़बड़ी दोबारा न हो सके। विभाग अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि कहीं अन्य स्कूलों में भी शिक्षक सिस्टम की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर स्कूल से बाहर रहते हुए ऑनलाइन हाजिरी तो नहीं लगा रहे है।