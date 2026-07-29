29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

Guna News: 250 KM दूर बैठकर लगाई हाजिरी, अब टीचर पर होगी FIR, विभाग को बदलना पड़ा नियम

Fake e-attendance case: 16 करोड़ के ई-अटेंडेंस सिस्टम में सेंधमारी पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। अब हाजिरी का दायरा घटाकर 200 मीटर किया गया। शिक्षक पर होगी एफआईआर।
3 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Jul 29, 2026

teacher suspended fake e-attendance case education department action

Guna Fake e-attendance: ई-अटेंडेंस सिस्टम में सेंधमारी करने वाले शिक्षक पर शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Guna Fake e-attendance: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए करीब 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किए गए ई-अटेंडेंस सिस्टम में 250 किलोमीटर दूर से ऑनलाइन हाजिरी लगाने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पत्रिका ने 25 जुलाई को गुना में 16 करोड़ के ई-अटेंडेंस सिस्टम में बड़ा छेद, 250 किमी दूर से मास्टर ने लगा दी हाजिरी शीर्षक से खबर प्रकाशित कर सिस्टम की तकनीकी खामियों और फर्जी उपस्थिति के मामले को प्रमुखता से उठाया था।

पत्रिका की खबर का असर, शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन

खबर के प्रकाशन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने मामले की जांच कराई। जांच में मामला सही पाए जाने पर गुना ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक मुसरेड़ी में पदस्थ शिक्षक सुनील कुमार माहौर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए संबंधित बीईओ को निर्देश दिए गए है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब ई-अटेंडेंस सिस्टम की दी निगरानी को लेकर भी सख्ती बढ़ा गई है। जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जांच और निगरानी करने के निर्देश दिए गए है, ताकि इस तरह की गड़बड़ी दोबारा न हो सके। विभाग अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि कहीं अन्य स्कूलों में भी शिक्षक सिस्टम की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर स्कूल से बाहर रहते हुए ऑनलाइन हाजिरी तो नहीं लगा रहे है।

अब हर स्कूल की उपस्थिति पर नजर

शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद जिले में ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर निगरानी और सख्त कर दी गई है। विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थ है, वे वास्तव में वहीं मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। ऑनलाइन हाजिरी की सुविधा का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति में पारदर्शिता लाना था, लेकिन चक मुसरेड़ी के मामले ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि तकनीक के साथ उसकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होना जरूरी है।

मुरैना में रहते गुना में लगा रहे थे हाजिरी

मामला गुना ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक मुसरेड़ी का है। यहां पदस्थ शिक्षक सुनील कुमार माहौर मुरैना जिले के निवासी हैं। विभागीय जांच के मुताबिक शिक्षक के लंबे समय से स्कूल नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आई थी। इसके बावजूद ई-अटेंडेंस ऐप पर उनकी उपस्थिति दर्ज दिखाई दे रही थी। 18 जुलाई को संकुल प्राचार्य छतर सिंह चौहान ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्टर में शिक्षक के हस्ताक्षर नहीं मिले, जबकि ऐप पर उनकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज थी। स्कूल में मौजूद बच्चों से पूछताछ करने पर भी शिक्षक के नियमित रूप से स्कूल नहीं आने की बात सामने आई।

लोकेशन सेट करने का 200 मीटर का दायरा

ई-अटेंडेंस सिस्टम की इस खामी को दूर करने के लिए विभाग ने अब लोकेशन को लेकर नियम और सख्त किए हैं। पहले कथित तौर पर लोकेशन सेट करने में तकनीकी स्तर पर ऐसी स्थिति बन सकती थी, जिसमें स्कूल से अलग स्थान को भी लोकेशन के रूप में सेट किया जा सकता था। अब इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए स्कूल के आसपास करीब 200 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। उपस्थिति दर्ज करने के लिए शिक्षक को इसी क्षेत्र में होना जरूरी होगा। इस बदलाव के बाद अब स्कूल से दूर बैठकर किसी अन्य स्थान की लोकेशन के आधार पर हाजिरी लगाने की संभावना को कम करने का प्रयास किया गया है। विभाग ने जिलेभर के स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

सिस्टम की सुरक्षा पर खड़े किए सवाल

ई-अटेंडेंस सिस्टम में इस तरह की सेंधमारी को लेकर दो प्रमुख आशंकाएं सामने आई है। पहली आशंका यह है कि शिक्षक ने अपने निवास स्थल की लोकेशन को किसी तरह ऐप में सेट कर लिया हो और वहीं से अपनी उपस्थिति दर्ज की हो। दूसरी आशंका यह है कि शिक्षक ने अपना मोबाइल या लॉगिन किसी अन्य शिक्षक को दिया हो और उसकी मदद से स्कूल की निर्धारित लोकेशन से ऑनलाइन उपस्थिति लगाई गई हो। हालांकि इन दोनों संभावनाओं में से वास्तविक रूप से किस तरीके का इस्तेमाल किया गया, यह जांच का विषय है। विभागीय जांच में शिक्षक की उपस्थिति से जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की पड़ताल की गई है। अब एफआईआर के बाद पुलिस जांच में यह स्पष्ट हो सकेगा कि सिस्टम में किस तरह सेंधमारी की गई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

निगरानी रखी जाएगी

स्कूलों में शिक्षकों के समय पर पहुंचने को लेकर ई-अटेंडेंस सिस्टम संचालित है। हालांकि इसमें गड़बड़ी की आशंकाओं को दूर करने के लिए लोकेशन का दायरा तय किया है। फिर भी कोई शिक्षक सिस्टम से अनाधिकृत छेड़छाड़ करते हैं तो एफआइआर जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी शिक्षक नियमों का पालन करें, सिस्टम के तहत ही उपस्थिति दर्ज कराएं।- समर सिंह राठौर, डीईओ

Tikamgarh News: 157 करोड़ में बनेगी 7 मीटर चौड़ी सड़क, दो जिलों के हजारों ग्रामीणों को होगा फायदा, DPR तैयार

ये भी पढ़ें
Jatara-Chhatarpur Road Construction

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 12:50 pm

Published on:

29 Jul 2026 12:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / Guna News: 250 KM दूर बैठकर लगाई हाजिरी, अब टीचर पर होगी FIR, विभाग को बदलना पड़ा नियम

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP Leader: भाजपा नेता को बीच चौराहे पर भतीजी ने चप्पल से पीटा, गुना में तमाशा देखते रहे लोग

guna pitai
गुना

Snake Bite: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सांप ने डसा, गुना में तीन घंटे तक झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, मौत

guna
गुना

Guna News: बीकानेर स्टेशन पर प्यार, लिव इन में बनी मां, 4 महीने की बेटी को बिलखता छोड़ गई पूजा

Live-in Relationship Partner Death leaves 4 month old baby crime news
गुना

Guna news: 13 गांवों में 15 साल से खेत से विदा हो रहीं बेटियां, घर के आंगन से नहीं उठती डोली, ये है कारण…

Wedding in the fields: गांव की सीमा से बाहर हुई शादी (Photo Source - Patrika)
गुना

Police Team Attack: एमपी के गुना में पुलिस टीम पर हमला, चौकी प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल

guna
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.