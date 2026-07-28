भाजपा नेता को बीच चौराहे पर भतीजी ने चप्पल से पीटा, गुना में तमाशा देखते रहे लोग

पूर्व में भी उसने 22 जुलाई को एसपी से शिकायत की थी कि, बाबूलाल ने उससे उधार ली गई राशि के साक्ष्य कागजात जला दिए और मांगने पर गाली-गलौज व धक्का मुक्की की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो तलैया मोहल्ला चौराहे पर सब्र का बांध टूट गया और उसने चप्पलों से चाचा की पिटाई कर दी। मारपीट का शिकार हुए भाजपा नेता बाबूलाल सेन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बाबूलाल का कहना है कि संगीता उनके चाचा के लड़के की बेटी (भतीजी) है, जिसे परिवार ने अलग कर रखा है। उनका दावा है कि उन्होंने सिर्फ लोन दिलाने में मदद की थी, बाकी लेनदेन से उनका कोई संबंध नहीं है। भतीजी उन्हें धोखे से बुलाकर गलत तरीके से पैसों की मांग कर रही है और प्रताड़ित कर रही है। इधर चौराहे पर हो रहे हंगामे की खबर लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भाजपा नेता व महिला को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने दोनों की शिकायत और एसपी को दिए आवेदन पर मामले को जांच में लिया है।