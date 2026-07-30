Guna News: कपड़ों की दुकान के चेंजिंग रूम में छात्रा से ज्यादती, बहन के साथ कपड़े खरीदने आई थी

Guna Girl Student Assault Case: मध्यप्रदेश के गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र में एक 11वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना एक दुकान के चेंजिंग रुम की है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अपनी बहन के साथ दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि जब वो दुकान के चेंजिंग रूम में कपड़े ट्रायल के लिए गई तो वहां उसके साथ एक युवक ने ज्यादती की। बाद में पीड़ित छात्रा जब अपने घर पहुंची तो परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिजन छात्रा को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोपी के द्वारा धमकाए जाने की शिकायत भी पुलिस में की है।