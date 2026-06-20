चुनाव से पहले दतिया पहुंचे योगी आदित्यनाथ, नरोत्तम मिश्रा के साथ दिखे खास संकेत

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर भाजपा ने बुंदेलखंड में भी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश से लगे बुंदेलखंड में योगी आदित्यनाथ ने सभा की। इससे पहले योगी ने सत्ता की देवी मानी जाने वाली दतिया माई के दर्शन भी किए। माना जाता है कि देश के कई उच्च पदों तक पहुंचे नेताओं ने भी दतिया में पूजा-अर्चना की है। यही कारण है कि यहां कई बड़ी हस्तियां दर्शन करने आती हैं। दतिया की पीताम्बरा पीठ का मंदिर उस समय से ज्यादा चर्चाओं में आया था जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां अनुष्ठान कराया था। यह अनुष्ठान भारत-चीन युद्ध के दौरान कराया गया था। तब वो युद्ध थम गया था। इसलिए तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो भी यहां पूजा और अनुष्ठान करता है, मां पीताम्बरा उसे बड़े पद तक पहुंचाती है।