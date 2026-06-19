भाजपा युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्ति, इंदौर में हलचल तेज

वहीं, सारे पत्ते ओपन होने से समर्थक के दौड़ से बाहर होने का अंदेशा भी ज्यादा रहता है जिसके चलते कुछ नेताओं ने अकेले में नाम देने की बात कही। आखिर तय हुआ कि 21 जून तक सभी नेता मोर्चा प्रको के लिए अपने अपने नाम दे दे ताकि समय पर पैनल बनाकर भोपाल भेजी जा सके। इसके बाद से नगर अध्यक्ष मिश्रा लगातार सभी नेताओं से संपर्क कर सूची मांग रहे है। वैसे तो अधिकांश ने दे दिए हैं, लेकिन कुछ नेता बाकी है। चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि अधिकांश नेताओं की रुचि युवा मोर्चा में नजर आई। वे चाहते हैं कि उनके समर्थक को मौका दिया जाए।