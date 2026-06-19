80 प्रतिशत को मिली नौकरी, एनएलआइयू कोर्स के मुरीद हुए एमपी के स्टूडेंट



बता दें कि नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल ( एनएलआईयू भोपाल) एक सार्वजनिक विधि विद्यालय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार द्वारा सन 1997 में स्थापित यह राष्ट्रीय विधि विद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठ विधि विद्यालयों में शुमार है। विश्वविद्यालय ने 1998 में अपना पहला शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके निदेशक विख्यात भारतीय न्यायविद वीएस रेखी थे। विश्वविद्यालय कॉमन लॉ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बीए एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष 100 से ज्यादा उम्मीदवारों और बीएससी एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश देता है। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ लॉ (एलएलएम) डिग्री और मास्टर ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (एमसीएलआईएस) डिग्री की दी जा रहीं हैं।