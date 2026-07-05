दतिया के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान, कार्यकर्ताओं को दिए संकेत

Jitu Patwari दतिया में उपचुनाव का ऐलान होते ही एमपी में राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को दतिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। एकजुटता का संदेश देने के लिए वे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ सम्मेलन में पहुंचे थे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी उमड़े। इससे उत्साहित प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह कहकर उत्सुकता बढ़ा दी कि “ उम्मीदवार घोषित कर दूं क्या?” कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया तो उन्होंने कहा, “हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है। उम्मीदवार कोई भी हो, आपको कांग्रेस को जिताना है।” उपचुनाव में पार्टी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की पत्नी या बेटे पर दांव लगा सकती है, सम्मेलन में इसके स्पष्ट संकेते मिले। जीतू पटवारी व दिग्विजय सिंह ने बार- बार कहा कि पूर्व विधायक भारती के साथ अन्याय किया गया है।