18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

राशन चाहिए तो देना होगा जिंदा होने का प्रमाण पत्र, एमपी के इस जिले में 15 हजार हितग्राहियों पर संकट

MP ration beneficiary big news: मध्य प्रदेश के दतिया में पीडीएस के तहत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर, पुरानी ई केवाईसी मानी जा रही अमान्य, अभी करवानी होगी अपडेट, देना होगा जिंदा रहना का प्रमाण पत्र भी

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Sanjana Kumar

Jun 18, 2026

Datia ration beneficiary big news

Datia ration beneficiary big news: दतिया में कई शिकायतों के बाद अब सख्ती, राशन हितग्राहियों को देना होगा जीवित होने का प्रमाणपत्र, पुरानी E KYC भी करवानी होगी अपडेट, वरना नहीं मिलेगा राशन। (फोटो सोर्स: पत्रिका क्रिएटिव)

MP ration Distribution: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन प्राप्त करने वाले हजारों हितग्राहियों के लिए जून माह बेहद महत्वपूर्ण है। शासन के निर्देश पर जिले में पांच वर्ष पहले कराई गई ई-केवाईसी को दोबारा अपडेट करने का अभियान चलाया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा के भीतर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खाद्य विभाग के अनुसार जिले में 55 हजार से अधिक ऐसे हितग्राहियों की पहचान की गई है, जिनकी पुरानी ई-केवाईसी अब अमान्य मानी जा रही है।

अब तक लगभग 35 हजार हितग्राहियों (MP Ration Beneficiary) का पुन: सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 15 हजार से अधिक हितग्राही अभी भी प्रक्रिया से बाहर हैं। विभाग ने दतिया के सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र परिवारों को जागरूक कर जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूर्ण कराएं।

शिकायतों के बाद उठाया कदम

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया (MP Ration Distribution Update)का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों के नाम पर राशन जारी हो रहा है, वे वास्तव में पात्र और जीवित हैं। कई मामलों में मृत्यु, स्थानांतरण अथवा अपात्रता के बावजूद नाम सूची में बने रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं। दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन से ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगेगी और वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को आधार कार्ड के साथ उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। पीडीएस मशीन में जिन सदस्यों के नाम पीले अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए ई- केवाईसी कराना अनिवार्य है।

किन लोगों को तुरंत करानी होगी ई-केवाईसी (MP Ration Benefit by e KYC)

पीडीएस मशीन में जिन हितग्राहियों के नाम पीले अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से दोबारा ई-केवाईसी करानी होगी। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से जिले या राज्य से बाहर रहने वाले हितग्राही भी देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। खाद्य विभाग ने अपील की है कि जून माह के भीतर ई-केवाईसी जरूर करा लें, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलता रहे।

फैक्ट फाइल (MP Ration Beneficiary in Datia)

कुल हितग्राही : 5,32,413

अब तक पूर्ण ई-केवाईसी : 4,39,898

शेष हितग्राही : 15,489

पुन: सत्यापन वाले हितग्राही : 55 हजार से अधिक

ब्लॉकवार शेष ई-केवाईसी (MP Ration Blockwise E KYC)

दतिया : 5,489

सेवढ़ा : 5,419

भांडेर : 4,541

पारदर्शिता और प्रभावी होगी

रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से जिले अथवा राज्य से बाहर रह रहे हितग्राही देश के किसी भी उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपनी ई- केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए मूल राशन दुकान पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। दोबारा सत्यापन से राशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

-जिला खाद्यआपूर्ति अधिकारी, दतिया

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Jun 2026 10:36 am

Published on:

18 Jun 2026 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / राशन चाहिए तो देना होगा जिंदा होने का प्रमाण पत्र, एमपी के इस जिले में 15 हजार हितग्राहियों पर संकट

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सच में प्यार करते हो तो कलेक्टर के….’, प्रेमिका की अजीब शर्त, दहलीज पर बेहोश हुआ भूखा-प्यासा प्रेमी

Selfie with Collector Swapnil Wankhade
दतिया

Datia By Election 2026: दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, युवा नेता समेत 500 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल

Datia By Election
दतिया

ऐसी दिखती थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बरसों बाद एमपी के म्यूजियम में गुमनाम पड़ी मिली दुर्लभ तस्वीर

Rani Lakshmibai Rarest Painting
दतिया

दतिया सीट पर बढ़ी हलचल, कांग्रेस-भाजपा ने शुरू की चुनावी रणनीति

narottam mishra
दतिया

भक्ति की आड़ में श्रद्धालुओं के साथ बड़ा स्कैम, पीतांबरा पीठ के नाम पर चल रहा फर्जी ‘मिर्ची हवन’

Scam With Devotees
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.