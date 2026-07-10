एमपी भाजपा में बड़ी हलचल, दतिया में सैकड़ों इस्तीफे

इससे पहले दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान होने की खबर जैसे ही दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को लगी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और बाजार बंद कराते हुए सड़क पर जाम लगा दिया है। नाराज भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर हंगामा व नारेबाजी कर रहे हैं और स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच चुका है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती है और नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है तो वो सभी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे।