दतिया उपचुनाव : भाजपा से टिकट कटते ही नरोत्तम मिश्रा के पास आया बड़ा ऑफर, एमपी में शिवसेना का बड़ा दाव

उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना द्वारा ये प्रस्ताव भाजपा द्वारा शुक्रवार को आगामी दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद क्षेत्र में हुए भारी बवाल के अगले दिन सामने आया। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने शुक्रवार से हाईवे जाम कर जोरदार उग्र प्रदर्शन किया, जो शनिवार तक कुछ इलाकों में हिंसक हो गया। इस दौरान किए गए पथराव में एसपी और एएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बीच, नरोत्तम ने बीती रात राजधानी भोपाल पहुंचकर सीएम मोहन यादव समेत प्रदेश की भाजपा आलाकमान से चर्चा भी की है। वहीं, सीटी पर किसी भी बदलाव को लेकर आगामी उटापठक पर पूर्ण विराम लगाते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा उम्मीदवार के बदले जाने की संभावनाओं से इंकार कर दिया है।