Punjab Congress में मचा बवाल! भूपेश बघेल की बैठक रही बेनतीजा; टिकट को लेकर भूपेश बघेल ने कर दिया साफ

Punjab Congress: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अंदरूनी कलह से जुझ रही है। 2022 में कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई से जुझ रही थी, तो वहीं अब पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की लड़ाई से जुझ रही है। 2022 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अदरूनी कलह और गुटबाजी से परेशान हाईकमान ने इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए।