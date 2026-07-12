पाकिस्तान से रची गई अंबाला के पुलिस स्टेशन को उड़ाने की साजिश, अंबाला कार बम धमाके में शहजाद भट्टी समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट

हरियाणा (Haryana) के अंबाला (Ambala) में स्थित बलदेव नगर पुलिस स्टेशन को कार बम से उड़ाकर दहशत फैलाने की साजिश पाकिस्तान (Pakistan) से संचालित की जा रही थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले में पाकिस्तान के गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी का दावा है कि भट्टी ने भारत में अपना आतंकी मॉड्यूल खड़ा किया, सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के ज़रिए युवकों की भर्ती की, उन्हें कट्टरपंथी बनाया और पुलिस स्टेशन पर हमले की पूरी साजिश रची।