पहले उतारा माँ, नानी और बहनोई को मौत के घाट, फिर शख्स ने की आत्महत्या

पुलिस के अनुसार मागडी तहसील के ब्यालकेरे के मूल निवासी यह परिवार पिछले 7-8 वर्षों से कोटिगेपाल्या में किराए के मकान में रह रहा था। प्रशांत पहले ड्राइवर का काम करता था, लेकिन पिछले करीब एक वर्ष से काम पर नहीं जा रहा था। उसकी माँ मंगलम्मा एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, नानी नंजम्मा सफाई का काम करती थी और बहनोई सतीश प्लंबर था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शनिवार सुबह किसी बात को लेकर प्रशांत और उसके बहनोई सतीश के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद प्रशांत ने धारदार हथियार से सतीश पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। सतीश की चीख सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची नानी नंजम्मा और माँ मंगलम्मा पर भी उसने हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।