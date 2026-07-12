कनाडा में त्योहार के जश्न के बीच चली गोलियां, टोरंटो में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल

कनाडा की पुलिस ने लोगों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। साथ ही, घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि अभी तक हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने हमलावर के मकसद के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है और न ही अब तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। पुलिस चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है और घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।