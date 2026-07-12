ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली भारत की मिसाइल नीति, अब टाटा-अडानी भी बनाएंगे हथियार

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय जल्द ही 180 से 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के निर्माण के लिए निजी कंपनियों ICOMM, अडानी, भारत फोर्ज, टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मंगाएगा। खास बात यह है कि इस मिसाइल का उपयोग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ किया था। सैन्य संघर्ष में अस्त्र मिसाइल की सफलता के बाद इसकी डिमांड बढ़ी है। अस्त्र मार्क 2 को तेजस मार्क 1-A, मिग-29, Su-30 MKI और राफेल मरीन फाइटर जेट्स के साथ जोड़ा जाएगा।