Amarnath Yatra: अब सिर्फ 5 किमी पदयात्रा में होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन! जोजिला टनल पूरी होने के बाद खुल सकता है तीसरा मार्ग

अमरनाथ यात्रा का तीसरा मार्ग खोलने पर जोजिला टनल पार कर मीनामर्ग तक वाहन से पहुंचा जाएगा, वहां से पांच किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर पवित्र गुफा तक पहुंचा जा सकेगा। नया मार्ग खुलने से हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के श्रद्धालु जांस्कर मार्ग से भी मीनामर्ग बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं। जोजिला टनल का काम 2028 की शुरुआत तक पूरा होने का लक्ष्य है। टनल से यातायात शुरू होने से पहले सरकार नए पदयात्रा मार्ग के लिए मीनामर्ग घाटी में पार्किंग, आधार शिविर व अन्य बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम शुरू कर सकती है। तीसरा मार्ग खुलवाने को लेकर प्रदेश के भाजपा नेता 2018 से लगातार प्रयास कर रहे हैं।