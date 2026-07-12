12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Amarnath Yatra: अब सिर्फ 5 किमी पदयात्रा में होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन! जोजिला टनल पूरी होने के बाद खुल सकता है तीसरा मार्ग

Amarnath Yatra 2026 : श्रीनगर-लेह मार्ग पर बन रही जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद सरकार अमरनाथ यात्रा का यह तीसरा मार्ग खोलने पर विचार कर रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने इस प्रस्ताव की व्यवाहर्यता (फिजिबिलिटी) पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Jul 12, 2026

Amarnath Yatra

Amarnath Yatra 2026: (Photo: IANS)

Amarnath Yatra 2026 : नई दिल्ली। यदि सरकार की योजना साकार हुई तो आने वाले समय में 14 या 34 किलोमीटर नहीं बल्कि सिर्फ पांच किलोमीटर की पदयात्रा के बाद श्रद्धालु अमरनाथ के बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। श्रीनगर-लेह मार्ग पर बन रही जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद सरकार अमरनाथ यात्रा का यह तीसरा मार्ग खोलने पर विचार कर रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने इस प्रस्ताव की व्यवाहर्यता (फिजिबिलिटी) पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अमरनाथ यात्रा का तीसरा मार्ग खोलने पर जोजिला टनल पार कर मीनामर्ग तक वाहन से पहुंचा जाएगा, वहां से पांच किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर पवित्र गुफा तक पहुंचा जा सकेगा। नया मार्ग खुलने से हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के श्रद्धालु जांस्कर मार्ग से भी मीनामर्ग बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं। जोजिला टनल का काम 2028 की शुरुआत तक पूरा होने का लक्ष्य है। टनल से यातायात शुरू होने से पहले सरकार नए पदयात्रा मार्ग के लिए मीनामर्ग घाटी में पार्किंग, आधार शिविर व अन्य बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम शुरू कर सकती है। तीसरा मार्ग खुलवाने को लेकर प्रदेश के भाजपा नेता 2018 से लगातार प्रयास कर रहे हैं।

यों होगा यात्रा रूट

मीनामर्ग तक वाहन से यात्रा
मीनामर्ग से पदयात्रा - 5 किमी
चढ़ाई: करीब 1,959 फीट

ये होगा लाभ

-कम पदयात्रा से दर्शन सुलभ
-अस्वस्थ व वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान
-खराब मौसम की बाधा अपेक्षाकृत कम
-लद्दाख के द्रास-करगिल के स्थानीय लोगों को रोजगार व आमदनी
-पर्यटन गतिविधियां, होटल, ट्रेवल, खानपान उद्योग की संभावनाएं बढ़ेंगी
-सुरक्षा का कम जोखिम

फिलहाल दो मार्गों से होती है यात्रा

वर्तमान में अमरनाथ यात्रा दो मार्गों से संचालित होती है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम मार्ग से गुफा तक करीब 34 किमी की पैदल यात्रा में 8000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल के दूसरे मार्ग से करीब 14 किमी की पदयात्रा में 3000 फीट की चढ़ाई कर पवित्र गुफा तक पहुंचा जाता है। मीनामर्ग समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जबकि बालटाल आधार शिविर 8,999 फीट और पहलगाम आधार शिविर 5,702 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे में प्रस्तावित मार्ग पर श्रद्धालुओं को मीनामर्ग से पांच किमी पदयात्रा में करीब 1,959 फीट की चढ़ाई करनी होगी।

अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की समीक्षा, अब तक 1.13 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

ये भी पढ़ें
amarnath yatra review meeting

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jul 2026 07:31 am

Published on:

12 Jul 2026 07:31 am

Hindi News / National News / Amarnath Yatra: अब सिर्फ 5 किमी पदयात्रा में होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन! जोजिला टनल पूरी होने के बाद खुल सकता है तीसरा मार्ग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इंदौर ड्रग्स केस में हुआ खुलासा, लड़की बोली- ‘नाना पटवारी के साथ ली थी ड्रग्स’, जांच के घेरे में 203 नाम

MP police drugs raid, Nana Patwari drugs case
इंदौर

कनाडा में त्योहार के जश्न के बीच चली गोलियां, टोरंटो में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल

gun
राष्ट्रीय

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली भारत की मिसाइल नीति, अब टाटा-अडानी भी बनाएंगे हथियार

Brahmos missile(Photo- ANI)
राष्ट्रीय

Punjab Congress में मचा बवाल! भूपेश बघेल की बैठक रही बेनतीजा; टिकट को लेकर भूपेश बघेल ने कर दिया साफ

Punjab Election
राष्ट्रीय

पहले उतारा माँ, नानी और बहनोई को मौत के घाट, फिर शख्स ने की आत्महत्या

Crime scene
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.