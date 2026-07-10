Punjab Congress Crisis: बगावत पर उतर गए पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल के साथ होने वाली बैठक टली

Punjab Congress Crisis: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर कलह खत्म होने का नाम ही ले रही है। पार्टी के अंदर दो बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच गुटबाजी सामने आ गई है। इसी बीच पूर्व सीएम चन्नी ने बगावत कर दी है।