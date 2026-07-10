Bengaluru student suicide: 13 साल की बच्ची की मौत के पीछे क्लासरूम की एक घटना, सुसाइड नोट में अपमान का जिक्र

छात्रा की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ इतना पता चला था कि स्कूल में किसी टीचर ने उनकी बेटी को परेशान किया, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस जांच में एक अहम बात सामने आई है, जो पूरे मामले को और गंभीर बनाती है। शुरू में यह अफवाह फैली थी कि छात्रा पर पैसे चोरी करने का आरोप था, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि यह आरोप पूरी तरह गलत है।