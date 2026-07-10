US-Iran Conflict: ईरान में शनिवार को होगा अली खामेनेई का शोक समारोह, क्या दुनिया के सामने आएंगे मोजतबा?

ईरानी मीडिया के इस दावे के बाद से सबकी निगाहें कल होने वाली शोक सभा पर टिक गई है। दरअसल, 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से मोजतबा खामेनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। यद्ध व शांति वार्ता के दौरान उनके हवाले से कई बातें सामने निकल कर आई। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिकी और इजरायली हमले में मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि, अभी भी उनका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ईरानी सुरक्षा एजेंसियां भी उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाने से हिचक रही हैं क्योंकि अमेरिका से नया हमला होने का डर अभी भी है।