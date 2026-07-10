बीवी का मर्डर, गर्लफ्रेंड को कॉल, पीएम रिपोर्ट, ऐसे खुली अविनाश की ‘परफेक्ट’ प्लानिंग की पोल

27 अक्टूबर 2025 को 911 पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि उसकी वाइफ बाथरूम में बंद है और दरवाजा नहीं खोल रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और वाशिंगटन की बेलेव्यू स्थित एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां सामने होता है अविनाश नार्ने। आंखों में आंसू लिए अविनाश पुलिस को बताता है कि वो किसी काम के लिए करीब 40 मिनट तक घर से बाहर था, जब वापस लौटा तो पत्नी राजिता सब्बिनेनी को बाथरूम में बंद पाया। उसकी तबीयत खराब चल रही थी, संभव है कि उसने कफ सीरप पिया हो और बाथरूम में फिसल गई हो। इसके बाद बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर मिलती है राजिता की लाश।