CJI को विपक्ष की चिट्ठी पर घमासान, BJP बोली- कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, BLA नियुक्त करे कांग्रेस

बीते दिनों बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसी मामले को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का बयान सामने आया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी नेता पूरी तरह से बौखला चुके हैं। विपक्षी पार्टियां अब भारत की बर्बादी और अराजकता का कामना कर रही है। वह इस तरह से अपनी हार का बदला लेना चाहती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लिखे उसके पत्र का अंदाज और भाषा वैसी ही है, जैसी आपातकाल के दौरान देखने को मिली थी।