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CJI को विपक्ष की चिट्ठी पर घमासान, BJP बोली- कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, BLA नियुक्त करे कांग्रेस

Prakash Reddy on SIR : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर INDIA ब्लॉक द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे जाने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि इस तरह का कदम उचित नहीं है और इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा।
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हैदराबाद तेलंगाना

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Anand Shekhar

Jul 05, 2026

BJP Prakash reddy on SIR

BJP प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी (फोटो- ANI)

Prakash Reddy on INDIA bloc letter to CJI: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर INDIA ब्लॉक की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना BJP के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने विपक्षी दलों के इस कदम को लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की छवि खराब करने की साजिश बताया।

प्रकाश रेड्डी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सच में वोटर लिस्ट की फिक्र हैं, तो उन्हें हर पोलिंग बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने चाहिए क्योंकि अदालतों के चक्कर लगाने और संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा।

विपक्षी नेता अपनी हार से बौखला चुके हैं: सुधांशु त्रिवेदी

बीते दिनों बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसी मामले को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का बयान सामने आया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी नेता पूरी तरह से बौखला चुके हैं। विपक्षी पार्टियां अब भारत की बर्बादी और अराजकता का कामना कर रही है। वह इस तरह से अपनी हार का बदला लेना चाहती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लिखे उसके पत्र का अंदाज और भाषा वैसी ही है, जैसी आपातकाल के दौरान देखने को मिली थी।

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Updated on:

05 Jul 2026 09:16 am

Published on:

05 Jul 2026 08:58 am

Hindi News / National News / CJI को विपक्ष की चिट्ठी पर घमासान, BJP बोली- कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, BLA नियुक्त करे कांग्रेस

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