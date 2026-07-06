Hyderabad SIR Process: SIR को लेकर AIMIM की कार्यशाला, BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले-राजनीतिक दलों की भागीदारी जरूरी

AIMIM की वर्कशॉप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब हैदराबाद में एक वर्कशॉप कर रही है और वकीलों को बुलाया है, जबकि इसके वर्कर SIR प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। यह अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियों को आखिरकार यह समझ आ गया है कि वर्कशॉप को इस प्रोसेस से जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें भी SIR में हिस्सा लेना चाहिए।