Gautam Adani case: अमेरिका में गौतम अडानी मामले पर हरिश साल्वे ने बाइडेन प्रशासन पर उठाए सवाल

साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसी मामले में पर्याप्त एविडेंस और नुकसान का स्पष्ट प्रमाण नहीं होता, तब मुकदमा जारी रखने का आधार स्वतः कमजोर पड़ जाता है। अग्रवाल के अनुसार, कानूनी व्यवस्था में यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है। अदालत स्वयं किसी मामले में मुकदमा शुरू नहीं करती और न ही उसे आगे बढ़ाती है। अदालत केवल तभी सुनवाई करती है, जब अभियोजन पक्ष मुकदमा चलाने का निर्णय लेता है। ऐसे में इस मामले में 'पर्याप्त सबूतों का अभाव' और कोई वास्तविक नुकसान नहीं जैसे तथ्य निर्णायक साबित हुए।