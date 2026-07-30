‘बेखौफ होकर करें ड्यूटी, मैं लूंगा जिम्मेदारी’, CJP प्रोटेस्ट में छात्रों पर हिंसा के बीच CRPF प्रमुख ने दिया बयान

बता दें कि पुलिस द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर भी संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष द्वारा पुलिस द्वारा छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने का कहना है कि किसके आदेश पर छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पर जवाब मांग रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे।