Rahul Gandhi In Lok Sabha: ‘शिक्षा मंत्रालय नहीं, RSS चला रहा है देश की शिक्षा व्यवस्था; लोकसभा में बोले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम यूपीए नहीं हैं, हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देते। वह सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महज दिखावा है, क्योंकि उन्होंने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया। शिक्षा मंत्रालय को RSS चलाता है। मंत्री के कार्यालय में बैठा एक OSD इसे संचालित करता है।