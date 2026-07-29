राहुल गांधी की टिप्पणी लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाई, गृहमंत्री अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान

लोकसभा रिकॉर्ड से राहुल गांधी की टिप्पणी हटाई,Photo- ANI
Rahul Gandhi's remarks: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होने गृहमंत्री शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होने सदन में गृहमंत्री के उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाए थे।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है। इसके दो ही संभावित कारण हो सकते हैं। या तो गृह मंत्री ने गोलीबारी का आदेश दिया, या उन्हें गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। पहले मामले में, वे दोषी हैं। दूसरे मामले में, वे अक्षम हैं। तीसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। अगर गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वे अक्षम हैं।
मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। यह तर्क की सीधी सी बात है। साथ ही, वे सदन में नहीं आए हैं। वे क्यों नहीं आ रहे हैं? वे भारत के बहादुर गृह मंत्री माने जाते हैं। अगर उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया, तो उन्हें आकर स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया। वैसे भी, बड़ा मुद्दा यह है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है, और मुझे उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
लोकसभा में अपने भाषण पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में वह क्यों नहीं आ रहे? देश के तथाकथित बहादुर गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और कोई आदेश जारी नहीं किया, तो उन्हें बस यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन्होंने आदेश जारी नहीं किया।
लोकसभा में अपने भाषण के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, दो संभावित स्थितियां हो सकती हैं। एक यह कि गृह मंत्री ने आदेश जारी किया। दूसरी यह कि गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। पहले मामले में, वे दोषी हैं, दूसरे में, वे अक्षम हैं इन दोनों में से एक होना ही चाहिए, कोई तीसरी संभावना नहीं है। अगर गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी भी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वे अक्षम हैं; अन्यथा, अगर उन्होंने आदेश दिया, तो वे दोषी हैं।
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