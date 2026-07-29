राहुल गांधी की टिप्पणी लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाई, गृहमंत्री अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान

लोकसभा में अपने भाषण के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, दो संभावित स्थितियां हो सकती हैं। एक यह कि गृह मंत्री ने आदेश जारी किया। दूसरी यह कि गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। पहले मामले में, वे दोषी हैं, दूसरे में, वे अक्षम हैं इन दोनों में से एक होना ही चाहिए, कोई तीसरी संभावना नहीं है। अगर गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी भी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वे अक्षम हैं; अन्यथा, अगर उन्होंने आदेश दिया, तो वे दोषी हैं।