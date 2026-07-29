29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

राहुल गांधी की टिप्पणी लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाई, गृहमंत्री अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान

Rahul Gandhi's remarks: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होने गृहमंत्री शाह पर क​थित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Jul 29, 2026

Parliamentary proceedings

लोकसभा रिकॉर्ड से राहुल गांधी की टिप्पणी हटाई,Photo- ANI

Rahul Gandhi's remarks: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होने गृहमंत्री शाह पर क​थित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होने सदन में गृहमंत्री के उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाए थे।

सदन में नहीं आने पर उठाया सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है। इसके दो ही संभावित कारण हो सकते हैं। या तो गृह मंत्री ने गोलीबारी का आदेश दिया, या उन्हें गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। पहले मामले में, वे दोषी हैं। दूसरे मामले में, वे अक्षम हैं। तीसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। अगर गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वे अक्षम हैं।

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। यह तर्क की सीधी सी बात है। साथ ही, वे सदन में नहीं आए हैं। वे क्यों नहीं आ रहे हैं? वे भारत के बहादुर गृह मंत्री माने जाते हैं। अगर उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया, तो उन्हें आकर स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया। वैसे भी, बड़ा मुद्दा यह है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है, और मुझे उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सदन में गृहमंत्री दें स्पष्टीकरण

लोकसभा में अपने भाषण पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में वह क्यों नहीं आ रहे? देश के तथाकथित बहादुर गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और कोई आदेश जारी नहीं किया, तो उन्हें बस यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन्होंने आदेश जारी नहीं किया।

लोकसभा में गिनाए संभावित कारण

लोकसभा में अपने भाषण के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, दो संभावित स्थितियां हो सकती हैं। एक यह कि गृह मंत्री ने आदेश जारी किया। दूसरी यह कि गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। पहले मामले में, वे दोषी हैं, दूसरे में, वे अक्षम हैं इन दोनों में से एक होना ही चाहिए, कोई तीसरी संभावना नहीं है। अगर गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी भी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वे अक्षम हैं; अन्यथा, अगर उन्होंने आदेश दिया, तो वे दोषी हैं।

Rahul Gandhi In Lok Sabha: ‘शिक्षा मंत्रालय नहीं, RSS चला रहा है देश की शिक्षा व्यवस्था; लोकसभा में बोले राहुल गांधी

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi attacks RSS over education system

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jul 2026 03:38 pm

Published on:

29 Jul 2026 03:25 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी की टिप्पणी लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाई, गृहमंत्री अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tiger Skin Smuggling: सूरजपुर में बाघ की खाल और पैंगोलिन के शल्क के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पकडऩे आई थी WCCB सीआर भोपाल की टीम

Tiger skin and pangolin scales smuggling
सुरजपुर

मनमोहन सिंह ने दिया अल्टीमेटम; पी चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया बैठे और कुछ ही घंटों में खत्म हो गया था इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम

Chidambaram
राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने ‘बेवकूफ’ शब्द का किया इस्तेमाल, सांसद अनुराग ठाकुर बोले-उन्होने खुद को कहा तो हम स्वागत करते हैं

Anurag Thakur statement
राष्ट्रीय

‘छात्रों पर गोली नहीं चलाई, सिर्फ आंसू गैस छोड़ी गई’, संसद में मोदी सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों का दिया जवाब

Jitendra Singh attacks Rahul Gandhi in Parliament
राष्ट्रीय

National Honour Amendment Bill: राज्यसभा से राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक 2026 पारित, ‘वंदे मातरम्’ को मिलेगा कानूनी संरक्षण

National Honour (Amendment) Bill
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.