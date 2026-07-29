‘छात्रों पर गोली नहीं चलाई, सिर्फ आंसू गैस छोड़ी गई’, संसद में मोदी सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों का दिया जवाब

Jitendra Singh Attacks Rahul Gandhi in Parliament: लोकसभा में बुधवार को एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सदन में बोलते हुए आरोप लगया था कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस (Tear Gas) और पैलेट गन (Pellet Guns) का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस सांसद के इन आरोपों का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बार-बार यह साफ किया गया कि कोई गोली नहीं चलाई गई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था।