हॉकी यूनिफॉर्म के रंग पर सियासत तेज, प्रियंका गांधी बोलीं- कपड़े बदलने से देश की सोच नहीं बदलती

प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर कहा कि सरकार चाहे यूनिफॉर्म में बदलाव करे या शिक्षा नीति के जरिए इतिहास को नए तरीके से पेश करने की कोशिश करे, लेकिन देश के युवा हर बात को समझ रहे हैं। उन्होंने जंतर-मंतर पर युवाओं की ओर से उठाई गई आवाज का जिक्र करते हुए कहा कि वही देश की असली आवाज है।