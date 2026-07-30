30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित

PM Modi: संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारमण और अजीत डोभाल समेत कई बड़े मंत्री व अधिकारी शामिल हुए।
less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Jul 30, 2026

Cabinet Ministers, Rajnath Singh, S Jaishankar

संसद में पीएम मोदी के कार्यालय में केंद्रीय मंत्रियों की हाई लेवल बैठक | फोटो सोर्स- X(@k_gauravsO)

Delhi Parliament: देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में देश के सुरक्षा, विदेश और वित्त मामलों से जुड़े सबसे बड़े मंत्री शामिल हुए, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

खबर अपडेट हो रही है...

2021 प्रदर्शन मामले में JNU की पूर्व छात्र नेता आइशी घोष को मिली राहत, कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट किया रद्द

ये भी पढ़ें
SFI Protest, Vijaya Shree Rathore, Barakhamba Road Police Station

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 01:47 pm

Published on:

30 Jul 2026 01:47 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पीछा किया, सिर पर ईंट मारी’, CJP के प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी हुआ था जानलेवा हमला, 9 दिन बाद बयां की आपबीती

CJP Protest Violence
नई दिल्ली

विपक्ष के सांसदों ने पहले दिया चंदा, फिर दान पात्र को लेकर हुई खींचतान; राम मंदिर चंदा विवाद पर संसद में अनोखा विरोध प्रदर्शन

Ram Mandir Chanda Vivad
नई दिल्ली

‘पुलिस जरूरत पड़ने पर पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है’, CJP प्रदर्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

Supreme Court pellet guns ruling
नई दिल्ली

2021 प्रदर्शन मामले में JNU की पूर्व छात्र नेता आइशी घोष को मिली राहत, कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट किया रद्द

SFI Protest, Vijaya Shree Rathore, Barakhamba Road Police Station
नई दिल्ली

हॉकी यूनिफॉर्म के रंग पर सियासत तेज, प्रियंका गांधी बोलीं- कपड़े बदलने से देश की सोच नहीं बदलती

Priyanka Gandhi Vadra
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.