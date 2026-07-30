Punjab Politics: क्या हाईकमान से नाराज चन्नी हैं? लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान 7 में से 6 सांसद थे मौजूद

Punjab Politics: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको समाप्त करने के लिए हाईकमान को भी आगे आना पड़ा। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच बुधवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक की बहस में राहुल गांधी बोल रहे थे, तब सदन में सांसद चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद नहीं थे।