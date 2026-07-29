E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल ने घेरा, बोले- ’29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी, किसी ने जवाब नहीं दिया’

Arvind Kejriwal on E20 Petrol: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार E20 लागू करने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने देश की 29 वाहन निर्माता कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियां E20 ईंधन पर सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि यदि E20 से वाहन को नुकसान होता है या माइलेज घटता है तो क्या कंपनियां उसकी भरपाई करेंगी। उनके मुताबिक, किसी भी कंपनी ने लिखित जवाब नहीं दिया।