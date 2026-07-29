‘गोली मारने का आदेश दिखाइए’, अमित शाह पर आरोप लगाने पर किरेन रिजिजू बोले- राहुल गांधी माफी मांगें

Rahul Gandhi attacks Amit Shah over Anti Paper Leak Bill: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बुधवार को चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेपर तैयार करने से लेकर उसे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने छात्रों पर कार्रवाई की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने और गोली चलाने का आदेश दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, 'आप छात्रों को गोली मारते हैं। गृह मंत्री में इतना साहस भी नहीं है कि यहां आकर बैठें।'