Bankipur By-Polls: वोटिंग के बीच बूथ पर विवाद, प्रशांत किशोर के सामने भाजपा और जन सुराज नेताओं में जमकर हुई नारेबाजी

भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में हैं और जन सुराज के प्रचारक प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार हैं। यह प्रशांत किशोर का पहला चुनावी मैदान है। जन सुराज पार्टी इसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मान रही है।