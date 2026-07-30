‘चीन आर्टिफिशियल सूरज बना रहा और पीएम मोदी छात्रों पर FIR कराने में बिजी हैं’, अरविंद केजरीवाल का सरकार पर बड़ा हमला

केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ चीन भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहा है जबकि भारत में बुनियादी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सड़कों, पुलों और शहरों की मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि एक बारिश में शहरों की स्थिति खराब हो जाती है और कई जगह कूड़े की समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद-फरोख्त, राजनीतिक दलों को तोड़ने, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराने और छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि देश को ऐसी सोच वाले नेतृत्व की जरूरत है जो भविष्य की चुनौतियों और युवाओं के विकास पर ध्यान दे।