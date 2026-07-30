अब गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग, केरल हाउस से जंतर मंतर तक इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने किया मार्च

सदन से बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। अमित शाह के बारे में बोलने पर उनकी माइक बंद कर दी जा रही थी। राहुल ने यह भी दावा किया कि गृह मंत्री पर बयान देने को लेकर उनसे माफी तक मांगने के लिए दबाव बनाया गया।