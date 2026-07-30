‘मंगलवार को हाथ थामे नजर आए, गुरुवार को सदन में एक-दूसरे पर जमकर बरसे’, दो दिन में बदल गई नड्डा-खरगे की सियासी तस्वीर

JP Nadda Mallikarjun Kharge Parliament: संसद में मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के अंदर काफी बहसबाजी देखने को मिली है। इसी बीच मंगलवार को सदन के बाहर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे की एक-दूसरे का हाथ थामने की तस्वीर सामने आई है। वहीं गुरुवार को सदन के अंदर एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान एक-दूसरे पर जमकर हमला किया।