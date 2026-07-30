30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘मंगलवार को हाथ थामे नजर आए, गुरुवार को सदन में एक-दूसरे पर जमकर बरसे’, दो दिन में बदल गई नड्डा-खरगे की सियासी तस्वीर

Monsoon Session 2026: संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। मंगलवार को जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खरगे की सौहार्दपूर्ण तस्वीर चर्चा में रही, जबकि गुरुवार को एंटी पेपर लीक बिल पर राज्य सभा में दोनों नेताओं के बीच तीखा राजनीतिक टकराव और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jul 30, 2026

JP Nadda Mallikarjun Kharge Parliament

राज्य सभा में मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच हुई बहस (Photo-IANS)

JP Nadda Mallikarjun Kharge Parliament: संसद में मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के अंदर काफी बहसबाजी देखने को मिली है। इसी बीच मंगलवार को सदन के बाहर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे की एक-दूसरे का हाथ थामने की तस्वीर सामने आई है। वहीं गुरुवार को सदन के अंदर एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान एक-दूसरे पर जमकर हमला किया। 

क्या है पूरा मामला? 

बता दें कि मंगलवार को राज्य सभा की कार्यवाही सुबह स्थगित होने के बाद जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खरगे कैंटीन गए। इस दौरान नड्डा, खरगे का हाथ थामे हुए दिखाई दिए, क्योंकि कांग्रेस सांसद को अक्सर चलने-फिरने और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। 

कैंटीन के अंदर मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस सांसदों के साथ जा बैठे और जेपी नड्डा बीजेपी सांसद नीरज शेखर और अन्य नेताओं के साथ चाय का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। यह सब संसद की कार्यवाही के बीच मिले संक्षिप्त अवकाश (ब्रेक) के दौरान हुआ।

गुरुवार को एक-दूसरे पर जमकर बरसे नड्डा-खरगे

दरअसल, लोकसभा में पास होने के बाद एंटी पेपर लीक बिल को गुरुवार को राज्य सभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे राज्य सभा में पेश किया। बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। 

इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। सदन में बोलते हुए खरगे ने कहा कि संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर पेलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था? छात्रों को सादे कपड़े में पीटने वाले लोग कौन थे? यदि इन सभी सवालों का जवाब अमित शाह नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को उनसे यह सब पूछना चाहिए।

वहीं इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने मनुस्मृति का जिक्र किया, जिस पर सदन में काफी हंगामा हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत एनडीए सांसदों ने खरगे से माफी मांगने की मांग की। नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता जो कह रहे है, मेरी जानकारी तथ्यों से परे है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली।

‘छात्रों पर पेलेट गन क्यों चली?’ खरगे का केंद्र पर हमला, अमित शाह के इस्तीफे की मांग

ये भी पढ़ें
parliament monsoon session 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 05:06 pm

Published on:

30 Jul 2026 05:06 pm

Hindi News / National News / ‘मंगलवार को हाथ थामे नजर आए, गुरुवार को सदन में एक-दूसरे पर जमकर बरसे’, दो दिन में बदल गई नड्डा-खरगे की सियासी तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फर्जी पासपोर्ट केस में गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की जेल, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Chhota Rajan Passport Case, Chhota Rajan Fake Passport, Chhota Rajan News, Fake Passport Case,

PIB Fact-check: फर्जी है सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा पीएम मोदी के इस्तीफे वाला लेटर

PM Modi fake resignation letter
राष्ट्रीय

कर्नाटक में 20 मंत्री पदों पर जल्द लगेगी मुहर! 3 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार के संकेत; डीके ने की सिद्धारमैया से मुलाकात

Congress high command Karnataka Cabinet
राष्ट्रीय

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बने ‘मास्टर सेफ’, छात्रों के लिए किचन में बनाया समोसा और पकौड़े

Gajendra Singh Shekhawat
नई दिल्ली

अब गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग, केरल हाउस से जंतर मंतर तक इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने किया मार्च

Amit Shah Resign Demand
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.