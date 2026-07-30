‘छात्रों पर पेलेट गन क्यों चली?’ खरगे का केंद्र पर हमला, अमित शाह के इस्तीफे की मांग

सदन में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इतना सख्त कानून लाने की मांग हमने 2024 में ही की थी, लेकिन उस समय आपने हमारी बात नहीं मानी। आपने अपने भाषण में भी कहा कि उस समय आप लोग इससे सहमत नहीं थे। इसके बावजूद हम लगातार आपसे इस मजबूत कानून को लागू करने की मांग करते रहे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, वह 2024 में ही क्यों नहीं किया?

