Explainer: असम में बाढ़ के लिए क्या केवल ब्रह्मपुत्र दोषी?

एक्स्पर्ट्स का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते एक ही दिन में 50 मिमी या 100 मिमी से अधिक बारिश की घटनाएं अब ज्यादा देखने में आ रही हैं और आने वाले सालों में हालात बदतर हो सकते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफ़ेसर ध्रुवज्योति सहारिया का कहना है कि बाढ़ के लिए बारिश और इंसानी गतिविधियों, दोनों जिम्मेदार हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में हमने पाया है कि जहां से नदियां नीचे की तरफ आती हैं, वहां किनारों पर काफी खुदाई हुई है। शायद इसकी वजह माइनिंग है। अत्यधिक खुदाई के चलते बड़े पैमाने पर मिट्टी नीचे बहकर आती है, जो स्थिति को खराब कर देती है। दरअसल, नदी की तलहटी में गाद यानी मिट्टी या मलबा जमने से नदी का तल उथला हो जाता है, जिससे उसकी जल-धारण क्षमता कम हो जाती है। इसके चलते थोड़े से पानी में ही नदियां उफान पर आ जाती हैं और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है।