CJP के आंदोलन से चमकी किस्मत: 5 हजार से 8 लाख अधिक फॉलोअर्स, रातों-रात स्टार बने अभिनव बिष्ट

Abhinav Bisht Influencer : नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी पहुंचे थे। इस दौरान इंफ्लुएंसर्स द्वारा बनाई गई कई रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। उन्हीं में से एक रील कंटेंट क्रिएटर अभिनव बिष्ट की थी, जो तेजी से वायरल हो गई। रील वायरल होने के बाद से अभिनव सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। CJP प्रोटेस्ट के दौरान बनाए गए उनके इंस्टाग्राम रील्स इतने वायरल हुए कि उन्हें रातों-रात लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज मिल गए।