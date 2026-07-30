केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार गृह राज्य ओडिशा पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, क्या अब राज्य की सियासत में होंगे एक्टिव ?

बीजेपी सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बेहद खास माना जाता है। साल 2024 के ओडिशा विधानसभा व लोकसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। बीजेपी को राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर जीत हासिल हुई, जबकि 147 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने 78 पर जीत हासिल करके राज्य पहली बार में सरकार बनाई। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी राज्य में भेज सकती है और सीएम बना सकती है। क्योंकि, उस समय वह बीजेपी प्रदेश इकाई के बड़े चेहरा थे, लेकिन मोदी और शाह ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुला लिया।