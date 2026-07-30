‘भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन कभी पार्टी जॉइन नहीं करूंगा’, अभिजीत दीपके का बड़ा खुलासा

योग गुरु बाबा रामदेव के 'जेनरेशन ज़ेड (Gen Z) द्वारा संस्कृति बिगाड़ने' वाले बयान पर पलटवार करते हुए दीपके ने कहा कि अपने हक और अधिकारों की आवाज उठाना कोई पाप नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को देश के युवाओं को सीख देने के बजाय अपने पतंजलि उत्पादों की बिक्री पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।' इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की जगह नए शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रल्हाद जोशी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के चारों संवैधानिक स्तंभ इस वक्त गंभीर खतरे में हैं और सत्ता पक्ष विरोध को दबाने के लिए हर एजेंसी का इस्तेमाल कर रहा है।