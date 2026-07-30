1987 की ‘रामायण’ Vs 2026 की ‘ Ramayana’,राम-सीता से रावण तक किसकी कास्ट पर फिदा हुए फैंस, किसे किया ट्रोल?

रामानंद सागर की 'रामायण' और नितेश तिवारी की 2026 वाली 'रामायण' की फोटोज (सोर्स: X-@ishivauvach)
Ramayana 2026 Trailer: नितेश तिवारी की 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे की नई स्टारकास्ट है, तो दूसरी ओर रामानंद सागर की 1987 की 'रामायण' के अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी और अरविंद त्रिवेदी जैसे आइकॉनिक चेहरे। ट्रेलर के बाद दोनों पीढ़ियों की कास्ट की तुलना तेज हो गई है, हालांकि दोनों प्रोजेक्ट अलग दौर, अलग माध्यम और अलग सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ बनाए गए हैं।
1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित रामानंद सागर की 'रामायण' भारतीय टेलीविजन इतिहास की सबसे लोकप्रिय पौराणिक सीरीज में गिनी जाती है। भगवान राम के रूप में अरुण गोविल, माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी और रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी ने ऐसे किरदार निभाए, जो आज भी दर्शकों की स्मृतियों में जीवित हैं।
करीब चार दशक बाद नितेश तिवारी की दो भागों में बनने वाली फिल्म 'रामायण' उन्हीं किरदारों को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में पेश कर रही है। रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर में फिल्म का भव्य विजुअल स्केल, वीएफएक्स और सिनेमाई प्रस्तुति साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि नई फिल्म की तुलना पुराने टीवी वर्जन से लगातार हो रही है।
1987 की 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी के रावण को उनकी दमदार डायलॉग्स अदायगी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के लिए याद किया जाता है। तो वहीं, नए ट्रेलर में यश का रावण अपने डार्क लुक और एक्शन सीक्वेंस की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कई दर्शकों का मानना है कि दोनों कलाकारों ने अलग-अलग दौर की जरूरतों के हिसाब से किरदार को निभाया है।
1987 की 'रामायण' में सुनील लहरी द्वारा निभाया गया लक्ष्मण का किरदार आज भी टीवी दर्शकों के बीच बेहद यादगार माना जाता है। वहीं, नितेश तिवारी की नई 'रामायण' में यही भूमिका रवि दुबे निभा रहे हैं। दूसरी ओर, दारा सिंह के आइकॉनिक हनुमान के बाद इस बार सनी देओल इस किरदार में नजर आएंगे, जिसे लेकर दर्शकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे के अलावा सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और शोभना जैसे स्टार्स भी लीड रोल में हैं।
हालांकि, नई कास्ट की तुलना उन स्टार्स से होना स्वाभाविक है, जो दशकों से भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये तय करना कि नई टीम इन किरदारों में अपनी अलग पहचान बना पाएगी या नहीं, इसका जवाब फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। अब 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसके साथ ये बहस भी और तेज होने की संभावना है।
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