1987 की ‘रामायण’ Vs 2026 की ‘ Ramayana’,राम-सीता से रावण तक किसकी कास्ट पर फिदा हुए फैंस, किसे किया ट्रोल?

Ramayana 2026 Trailer: नितेश तिवारी की 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे की नई स्टारकास्ट है, तो दूसरी ओर रामानंद सागर की 1987 की 'रामायण' के अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी और अरविंद त्रिवेदी जैसे आइकॉनिक चेहरे। ट्रेलर के बाद दोनों पीढ़ियों की कास्ट की तुलना तेज हो गई है, हालांकि दोनों प्रोजेक्ट अलग दौर, अलग माध्यम और अलग सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ बनाए गए हैं।