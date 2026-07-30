Ramayana Part 1 के 4 मिनट के ट्रेलर की वो 5 चीजें जिनको कोई कर रहा सर्च और कोई ट्रोल

फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इंटरनेट पर 'ब्रह्म मुहूर्त' तेजी से ट्रेंड करने लगा है। अब लोगों के मन में ये सवाल भी दौड़ रहा है कि रामायण का ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में क्यों रिलीज किया गया? आपको बता दें कि हिंदू धर्म में यह समय 'ईश्वरीय समय' है, जो सबसे पवित्र, शुभ और आध्यात्मिक माना जाता है। बता दें कि सुबह 4:00 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और मान्यता है कि इस समय किए गए शुभ कार्य सकारात्मक ऊर्जा और मंगल का प्रतीक होते हैं। यही वजह है कि भगवान श्रीराम की कथा पर आधारित फिल्म के लिए मेकर्स ने इसी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ट्रेलर लॉन्च किया।