शरद पवार का बड़ा सियासी दांव! राष्ट्रवादी कांग्रेस में बदला युवा और छात्र मोर्चा का सेनापति, नए चेहरों को कमान

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में युवा और छात्र संगठनों में नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया है। सबसे अहम फैसला युवा संगठन के ढांचे में बदलाव का है। अब पार्टी ने पहली बार महाराष्ट्र में युवा विंग के लिए अलग-अलग शहर और ग्रामीण प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है।