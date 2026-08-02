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शरद पवार का बड़ा सियासी दांव! राष्ट्रवादी कांग्रेस में बदला युवा और छात्र मोर्चा का सेनापति, नए चेहरों को कमान

NCP Sharad Pawar: शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। सुशील बोर्डे बने छात्र प्रदेशाध्यक्ष, विशाल वाकडकर को शहर युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Aug 02, 2026

Sharad Pawar NCP

शरद पवार ने एनसीपी एसपी में किया बड़ा फेरबदल (Photo: IANS/File)

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में युवा और छात्र संगठनों में नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया है। सबसे अहम फैसला युवा संगठन के ढांचे में बदलाव का है। अब पार्टी ने पहली बार महाराष्ट्र में युवा विंग के लिए अलग-अलग शहर और ग्रामीण प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं सांसद सुप्रिया सुले के मार्गदर्शन तथा प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे की मंजूरी से ये नियुक्तियां की गई हैं। इसे आगामी वर्षों में होने वाले चुनावों और संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

छात्र संगठन को मिला नया प्रदेशाध्यक्ष

पार्टी के छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सुशील बोर्डे को महाराष्ट्र प्रदेश छात्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुले की उपस्थिति में की गई। वहीं, राम राठौड़ को शिक्षक प्रकोष्ठ का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया है।

युवा विंग में पहली बार शहर और ग्रामीण अध्यक्ष

पार्टी ने युवा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए एक ही प्रदेशाध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब संगठन को दो हिस्सों में बांटा गया है। विशाल शंकर वाकडकर को महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) का शहर प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पार्टी जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी अलग प्रदेशाध्यक्ष के माध्यम से संगठन को मजबूत करेगी।

युवती संगठन में पहले ही हो चुका है बदलाव

इससे पहले पार्टी ने युवती संगठन में भी इसी तरह का बदलाव किया था। मनाली भिलारे को शहर प्रदेशाध्यक्ष और अमृता कालदाते को ग्रामीण प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उसी मॉडल को युवा संगठन में भी लागू किया गया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शरद पवार संगठन में नई टीम तैयार कर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लगातार किए जा रहे इन बदलावों को संगठन विस्तार और आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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Updated on:

02 Aug 2026 10:56 am

Published on:

02 Aug 2026 09:54 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शरद पवार का बड़ा सियासी दांव! राष्ट्रवादी कांग्रेस में बदला युवा और छात्र मोर्चा का सेनापति, नए चेहरों को कमान

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