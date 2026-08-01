‘हमको आजकल है इंतजार’ गाने पर लड़की का वीडियो वायरल, डांस ने जीता यूजर्स के दिल

आज सोशल मीडिया लोगों के लिए अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। कोई डांस के जरिए, कोई स्टंट के माध्यम से तो कोई अपनी चित्रकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। इन दिनों एक युवती का डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। उसकी दिलकश अदाएं, शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस स्टेप्स ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। वीडियो देखने के बाद हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है—"क्या बात है!"