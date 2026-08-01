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‘हमको आजकल है इंतजार’ गाने पर लड़की का वीडियो वायरल, डांस ने जीता यूजर्स के दिल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक युवती का डांस वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। फिल्म सैलाब के सुपरहिट गाने "हमको आजकल है इंतजार..." पर उसके शानदार डांस, दमदार एक्सप्रेशन और दिलकश अदाओं ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है।
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मुंबई

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Rajesh Kumar Ojha

Aug 01, 2026

girl dance

वायरल हुआ युवती का डांस

सोशल मीडिया के दौर में कब किसकी किस्मत चमक जाए, यह कोई नहीं जानता। यही वजह है कि लोग अपनी प्रतिभा दिखाने वाले वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। कोई डांस का वीडियो पोस्ट करता है, तो कोई अपनी गायकी या अन्य कला का प्रदर्शन करता है। कई लोग तो सिर्फ शौक के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो जाते हैं कि उनमें नजर आने वाले कलाकारों की पूरी जिंदगी बदल जाती है।

वायरल डांस वीडियो ने जीता लोगों का दिल

आज सोशल मीडिया लोगों के लिए अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। कोई डांस के जरिए, कोई स्टंट के माध्यम से तो कोई अपनी चित्रकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। इन दिनों एक युवती का डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। उसकी दिलकश अदाएं, शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस स्टेप्स ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। वीडियो देखने के बाद हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है—"क्या बात है!"

'हमको आजकल है इंतजार' पर युवती का डांस हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर इस लड़की का डांस देखकर यूजर्स उसके दीवाने हो गए हैं। जोश से भरपूर उसके डांस स्टेप्स और गजब की एनर्जी ने इस परफॉर्मेंस को बेहद खास बना दिया है। पिछले कुछ दिनों से यह डांस वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। महज कुछ ही दिनों में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

फिल्म सैलाब के मशहूर गीत "हमको आजकल है इंतजार, कोई आए लेके प्यार…" पर युवती ने शानदार डांस किया है। उसकी दिलकश अदाएं, बेहतरीन एक्सप्रेशन और जबरदस्त डांस स्टेप्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वीडियो देखने के बाद लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में उसके डांस की जमकर सराहना कर रहे हैं। डांस के साथ-साथ उसका स्टाइलिश लुक भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिससे यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

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Updated on:

01 Aug 2026 08:38 pm

Published on:

01 Aug 2026 08:36 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘हमको आजकल है इंतजार’ गाने पर लड़की का वीडियो वायरल, डांस ने जीता यूजर्स के दिल

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