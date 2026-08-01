‘आप कैसे खा सकती हो?’ सेट पर हुई बेइज्जती को याद कर छलका शुभांगी अत्रे का दर्द, बोलीं- अपनी इज्जत बचाना मैंने वहीं सीखा

शुभांगी अत्रे ने ये भी बताया कि उस दौर में सेट पर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार ज्यादा देखने को मिलता था कि वो एक साधारण और संस्कारी परिवार से आती हैं, इसलिए शुरुआत में उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। हालांकि, समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि सम्मान बनाए रखने के लिए अपने हक में बोलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए बिना भी अपनी बात मजबूती से रखी जा सकती है।