‘भाबी जी घर पर हैं’ 11 साल बाद होने जा रहा बंद? शिल्पा शिंदे ने दी बड़ी जानकारी

Bhabiji Ghar Par Hai Shut Down On TV after 11 years: छोटे पर्दे का सबसे लोकप्रिय और सबको हंसाने वाला कॉमेडी शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। विभूति नारायण मिश्रा की 'नल्लापंथी' हो या अंगूरी भाभी का 'सही पकड़े हैं', इस शो के हर किरदार ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अब इसके फैंस के लिए एक बुरी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि यह शो जल्द ही टीवी से ऑफ-एयर यानी बंद होने वाला है। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान रह गया। लोग कमेंट करन लगे।