जैकलीन फर्नांडीज का वायरल Nip Slip वीडियो AI से बनाया गया’, ‘जुगनी’ सिंगर ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत

Jugni controversy: एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज पर फिल्माए गए गाने 'जुगनी' को लेकर उठे वार्डरोब मालफंक्शन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। गाने के सिंगर सोनू ठकराल ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही विवादित क्लिप AI की मदद से एडिट की गई है। उन्होंने इस मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि इस पर जल्द सार्वजनिक रूप से भी बात करेंगे।