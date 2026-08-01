गुरु पूर्णिमा पर बेटे का स्वागत करने वाली करिश्मा तन्ना हुईं डिस्चार्ज, Video हुआ वायरल

Karishma Tanna hospital discharge: एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना बेटे के जन्म के बाद पहली बार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पति वरुण बंगेरा के साथ घर पहुंचीं। कपल ने पैप्स का अभिवादन किया, लेकिन अपने नवजात बेटे का चेहरा कैमरों से छिपाकर रखा। बता दें, एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। 29 जुलाई को बेटे का स्वागत करने के बाद अब करिश्मा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। शनिवार को दोनों अपने नवजात बेटे को घर लेकर पहुंचे, जहां पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद किया। हालांकि, कपल ने इस दौरान अपने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया।