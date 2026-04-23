‘तुम मेरी मैं हमेशा तुम्हारा हूं’ 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के बीच जेल से फिर आया सुकेश का जैकलीन के लिए लव लेटर

सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र की शुरुआत "बेबी बोट्टा बोम्मा" जैसे स्नेहिल संबोधन से की और जैकलीन को "मेरी जैकी" कहकर बुलाया। लेटर में उन्होंने लिखा कि प्यार और जंग में सब जायज है, तुम मेरी हो, मैं हमेशा तुम्हारा हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने अपनी भावनाओं को बेबाकी से जाहिर करते हुए कहा कि वो जैकलीन को पागलों की तरह चाहते हैं और उनकी याद सताती रहती है। पत्र के लास्ट में सुकेश ने खुद को "आपका बेबी बॉय, सुकाश" लिखकर हस्ताक्षर किए।